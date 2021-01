Bper: promossa a “EE” da Standard Ethics

Daniela La Cava 21 gennaio 2021 - 08:13

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics ha alzato il corporate rating di Bper Banca a “EE” dal precedente “EE-”. La banca emiliana fa parte dello SE Italian Index e dello SE Italian Banks Index.Da Standard Ethics spiegano che "in coerenza con la crescita dimensionale di Bper Banca, è stato avviato un percorso di allineamento alle raccomandazioni sulla sostenibilità provenienti dalle organizzazioni internazionali (Onu, Ocse e Unione Europea). Un percorso tutt’ora in atto il quale produrrà adeguamenti ai documenti di governo della sostenibilità come il codice etico". Ad oggi, spiegano ancora gli esperti dell'agenzia di rating, gli ambiti in cui si registrano i progressi più significativi sul piano ESG (Environmental, Social e Governance), riguardano anche il risk management; la creazione di politiche di sostenibilità; nuovi comitati manageriali; gli strumenti di finanza sociale e “green”; la prevenzione di illeciti. La rendicontazione extra-finanziaria appare allineata alle migliori pratiche del settore.