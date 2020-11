Banca Mps: Dbrs migliora l'outlook da negativo a stabile

Valeria Panigada 20 novembre 2020 - 07:42

MILANO (Finanza.com)

L’agenzia di rating Dbrs Ratings ha migliorato l’outlook di lungo termine su Banca Mps, portandolo a “stabile” da “negativo”. Tutti i rating della banca senese sono stati confermati, inclusi il Long-Term Issuer Rating a “B (high)”, il Long-Term Senior Debt a “B (high)” e il Long-Term Deposits a “BB (low)”.Il miglioramento dell'outlook è spiegato dal trasferimento di circa 7,5 miliardi di crediti deteriorati al gestore statale italiano Amco. Una operazione che "migliorerà la qualità degli attivi di Mps e ridurrà le sue esposizioni deteriorate a circa il 4%, dall'11,1% di fine settembre, uno dei livelli più bassi in Italia", sottolineano da Dbrs, aggiungendo: "Mps sta trasferendo ad Amco 4,9 miliardi di euro di crediti in sofferenza e 2,6 miliardi di inadempienze probabili, un'operazione che riteniamo fondamentale per spianare la strada a una potenziale privatizzazione della banca".