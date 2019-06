Autogrill: Banca Imi e Akros confermano 'buy' dopo nuovo piano

Daniela La Cava 4 giugno 2019 - 10:50

MILANO (Finanza.com)

"A prima vista, gli obiettivi per il 2019 e 2021 sembrano in linea alle nostre previsioni attuali (leggermente superiori al consenso)". È quanto scrivono gli esperti di Banca Imi che confermano la raccomandazione di acquisto (rating buy) e target di 10,4 euro su Autogrill che oggi ha presentato le linee guida strategiche e gli obiettivi finanziari 2019-2021. Non è tuttavia un "confronto perfetto", aggiungono gli esperti spiegando che la guidance 2019 include la cessione delle attività autostradali in Canada e Repubblica Ceca e l'acquisizione di Pacific Gateway Concessions. Nel complesso, il piano industriale "non prevede una discontinuità significativa".Anche Banca Akros mantiene invariato il rating buy e commentando gli annunci e i numeri snocciolati oggi: "Crediamo che l'annunciata 'ottimizzazione' del portafoglio delle concessioni autostradali è molto positivo e non scontato".Intanto Autogrill non trova la strada degli acquisti a Piazza Affari: il titolo cede quasi l'1% a 8,92 euro.