Moody's conferma rating UK ma taglia outlook a 'negativo'. Cita 'paralisi' Brexit

Laura Naka Antonelli 11 novembre 2019 - 07:12

MILANO (Finanza.com)

Moody's ha confermato il rating Aa2 del Regno Unito, rivedendo tuttavia al ribasso l'outlook, da "stabile" a "negativo". L'agenzia di rating ha motivato il taglio con "la paralisi" Brexit, fattore che rende le condizioni britanniche meno prevedibili. "La maggiore inerzia e, a volte, la paralisi che ha caratterizzato il comportamento delle autorità nell'era della Brexit, hanno illustrato come la capacità e la prevedibilità che hanno tradizionalmente contraddistinto il contesto istituzionale del Regno Unito siano diminuite".Il rating Aa2 è lo stesso assegnato dalle altre due agenzie di rating, Standard & Poor's e Fitch; la valutazione è la stessa della Francia, ma inferiore alla tripla AAA della Germania.Fattore che non lascia disperare è il commento di Moody's, secondo cui "la solidità istituzionale" del Regno Unito, pur se in declino, "dovrebbe sopravvivere alla Brexit".