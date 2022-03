Sap: Standard Ethics conferma rating di sostenibilità

Daniela La Cava 23 marzo 2022 - 08:12

MILANO (Finanza.com)

Sap sotto la lente d'ingrandimento di Standard Ethics. Gli analisti hanno confermato il corporate rating “EE+” sulla società tedesca dei software. Il primo Corporate Standard Ethics Rating . La Società fa parte degli indici: SE German Index, SE European 100 Index e SE European Best In Class Index. Gli analisti di Standard Ethics, che hanno assegnato il primo Standard Ethics Rating all’azienda nel 2016, confermano il rating e le precedenti valutazioni su un assetto strategico della società orientato alla nozione di sostenibilità e in linea con le indicazioni internazionali di Onu, Ocse e Ue. "Si valutano positivamente le implementazioni nella rappresentanza femminile all’interno del Consiglio di Amministrazione, prossimo al raggiungimento della parità di genere", segnalano ancora gli esperti.Considerata la natura del business e gli annessi rischi Esg, tenuto conto della dimensione della società e della sua presenza globale, gli analisti si attendono "il mantenimento di un alto livello di attenzione e di controllo - da parte di Sap - sulle procedure commerciali secondo i principi di sostenibilità e le varie indicazioni provenienti dalle organizzazioni internazionali".