Deutsche Bank: Standard Ethics conferma rating “E-”

Daniela La Cava 17 dicembre 2020 - 08:40

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics ha confermato il rating “E-” su Deutsche Bank. La società fa parte degli indici: SE German Index; SE European Banks Index; SE European 100 Index."Tenuto conto della nozione di sostenibilità, così come indicata dalle principali organizzazioni internazionali ed applicabile al settore bancario secondo la metodologia di Standard Ethics, temi come la fair competition, l’anti-money laundering, la trasparenza delle operazioni finanziarie e dei rapporti con i regolatori ed enti pubblici, la corretta gestione degli aspetti fiscali ed il monitoraggio della clientela, sono questioni che impattano a vario titolo le analisi ESG di una banca globale", affermano gli analisti di Standard Ethics che alla luce dei dati esaminati "non ritengono vi siano margini per una modifica del rating".