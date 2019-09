Total: Standard Ethics alza l'outlook da "stabile" a "positivo"

Daniela La Cava 26 settembre 2019 - 08:38

MILANO (Finanza.com)

Total sotto la lente d'ingrandimento di Standard Ethics (SE). L'agenzia ha aggiornato l'outlook sul gruppo petrolifero francese, portandolo da "stabile" a "positivo". e ha confermato il rating "EE-". Total fa parte dello SE French Index e dello SE European 100 Index. "Negli ultimi anni, la società francese ha apportato importanti miglioramenti in tutte le aree ESG. Questi hanno influenzato la valutazione del suo outlook", si legge nel report di SE.In particolare, Total adotta standard di rendicontazione internazionale come il GRI (Global Reporting Initiative), il Framework of Reporting Principles delle Nazioni Unite e il TCFD (Task Force sulle informazioni finanziarie relative al clima). È in linea con le indicazioni internazionali sulla sostenibilità e fa riferimento a numerosi documenti importanti contenuti nel codice di condotta. Il suo modello di governo societario, aggiungono gli esperti di Standard Ethics, appare ben equilibrato e la composizione del consiglio di amministrazione è in linea con le indicazioni volontarie fornite dall'Ocse in relazione alla maggioranza dell'indipendenza e della parità di genere.