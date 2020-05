Axa: Standard Ethics conferma rating “EE”

Daniela La Cava 27 maggio 2020 - 08:46

Standard Ethics ha confermato il rating “EE” a AXA. Secondo la metodologia di Standard Ethics, il gruppo assicurativo francese "appare allineato ai principi internazionali in tema di sostenibilità e costantemente aggiornata sugli obiettivi strategici posti a livello globale. Si apprezza l’impegno di Axa per l’implementazione di politiche inerenti al tema del cambiamento climatico e per l’adozione di un’adeguata rendicontazione ambientale".Tuttavia, sottolineano gli esperti di Standard Ethics, si intravedono ulteriori margini di miglioramento nella formalizzazione di alcuni documenti di governance che regolano le azioni e le strategie volontarie della Società, come ad esempio il Compliance & Ethics Code, il quale non appare disporre di richiami formali ai principali riferimenti internazionali sulla sostenibilità emessi da Ue, Onu e Ocse.