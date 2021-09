Xiaomi: Standard Ethics emette rating di sostenibilità

Daniela La Cava 23 settembre 2021 - 08:56

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics ha emesso il corporate rating “E-” a Xiaomi. La società cinese adotta modelli di rendicontazione extra-finanziaria in linea con alcuni standard internazionali. Tuttavia - secondo la metodologia di Standard Ethics - la valutazione circa la sostenibilità di un’azienda non può prescindere dal grado di trasparenza documentale che essa intende adottare, dal sistema di governance della sostenibilità che attua (inclusi fattori cruciali inerenti all’area della corporate governance come, ad esempio, la composizione quali-quantitativa del cda) e dai principi fiscali che ritiene di seguire.In questi ambiti, gli analisti di Standard Ethics rilevano la possibilità, da parte di Xiaomi, di effettuare significativi miglioramenti avendo a riferimento le buone pratiche adottate dalle maggiori quotate dei paesi Ocse e quanto consigliato, su base volontaria, dai principali organismi sovranazionali.