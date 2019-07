Standard Ethics boccia il rating di ABB

Daniela La Cava 18 luglio 2019 - 08:54

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics ha declassato il rating di ABB, portandolo a "EE” dal precedente "EE+". ABB è un componente dello SE Swiss Index e dello SE European 100 Index. "Le strategie della società in relazione alla Sostenibilità, alla concorrenza e al governo societario sono generalmente in linea con le indicazioni volontarie dell'UE, dell'OCSE e delle Nazioni Unite, ma secondo la metodologia Standard Ethics - si legge nel report - ABB dispone di margini per ulteriori miglioramenti sul fronte delle politiche ESG e dovrebbe lavorare concretamente per avvicinarsi alla parità di genere all’interno del Consiglio di Amministrazione". Secondo l'agenzia di rating, sarebbe auspicabile l'inclusione di riferimenti internazionali sulla sostenibilità anche all’interno del codice di condotta.