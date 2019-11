Venezuela: Consiglio europeo proroga sanzioni fino a novembre 2020

Daniela La Cava 11 novembre 2019 - 10:13

MILANO (Finanza.com)

Il Consiglio europeo ha deciso di prorogare le sanzioni al Venezuela per un altro anno, fino al 14 novembre 2020. "Alla luce della crisi politica, economica, sociale e umanitaria in corso in Venezuela e delle azioni persistenti che compromettono la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, oggi il Consiglio ha prorogato di un anno, fino al 14 novembre 2020, le misure restrittive nei confronti del Venezuela", si legge in una nota di Bruxelles.