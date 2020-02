Tim Brazil: solidi risultati con ottima generazione di cassa nel IV trimestre

simone borghi 12 febbraio 2020 - 11:12

MILANO (Finanza.com)

Tim Brazil, controllata brasiliana di Telecom Italia, ha chiuso un quarto trimestre nel complesso migliore delle attese, evidenziando un solido trend di crescita di ricavi e margini e una forte generazione di cassa.I ricavi sono saliti del 2,9%, in linea con il consensus, e l’Ebitda dell’8,9% a 1.967 milioni di real (+6% consensus). Il margine sui ricavi si è attestato al 42,9%, in crescita di 210 punti base rispetto al quarto trimestre 2018. L’utile netto adjusted è cresciuto del 29% a 756 milioni di real per minori oneri finanziari ma soprattutto imposte molto limitate. Molto bene la generazione di cassa, grazie a investimenti sotto controllo e riduzione del capitale circolante.Nel 2019 Tim Brazil ha conseguito organic service revenues in crescita del +2,4% (guidance +3-5%), ed Ebitda in aumento del 6,7% (guidance mid-to-high single- digit). Il margine ha raggiunto il 39,1% (+160 bps a/a). La guidance prevede di superare il 40% nel 2020.