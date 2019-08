Tim Brasil: utili trimestrali salgono del 26%, ricavi a quasi 1 miliardo

simone borghi 1 agosto 2019 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Risultati in crescita per la controllata brasiliana di Telecom Italia. Tim Brasil ha infatti archiviato il secondo trimestre 2019 con ricavi pari a 4,236 miliardi di reais (circa un miliardo di euro), in crescita del 2,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.L'Ebitda rettificato è salito del 6,2% a 1,616 miliardi di reais (circa 380 milioni di euro), grazie al continuo controllo dei costi e delle spese e ai maggiori ricavi da servizi mobili e fissi. L’Ebitda margin è al 37,9%, in aumento di 1,4 punti percentuali rispetto all’anno prima.L’utile normalizzato è salito del 26% a 423 milioni di reais (circa 100 milioni di euro). Nel trimestre Tim Brasil ha beneficiato di crediti fiscali per 2,9 miliardi di reais, pari a circa il 10% della sua capitalizzazione di Borsa.Attesi dopo la chiusura di oggi i conti semestrali consolidati di Telecom Italia. Il titolo ha concluso la seduta di ieri a Piazza Affari in rialzo dello 0,95% a 51 centesimi.