Schroders Plc: nuovo record per gli AuM in aumento del 23%

Alessandra Caparello 5 marzo 2020 - 14:51

MILANO (Finanza.com)

Crescita del 23% del patrimonio gestito nel 2019 per Schroders Plc, attestatosi nel periodo sui nuovi massimi a 500,2 miliardi di sterline (€590,3 miliardi/$662,6 miliardi) contro i 407,2 miliardi al 31 dicembre 2018. In crescita anche i ricavi netti che sono aumentati di 0,9 milioni di sterline a 2.124,8 milioni di sterline, rispetto ai 2.123,9 milioni di sterline del 2018.Calano invece gli utili ante imposte e voci straordinarie, risultati pari a 701,2 milioni di sterline, rispetto ai 761,2 milioni di sterline del 2018. “Siamo lieti che i cambiamenti strutturali apportati al nostro business abbiano condotto a una performance resiliente, con asset netti di new business pari a un record di 43,4 miliardi di sterline nell’anno. Il nostro patrimonio gestito in qualità di asset manager attivo ha superato per la prima volta i 500 miliardi di sterline” così ha dichiarato Peter Harrison, Group Chief Executive, Schroders. “Nel corso degli ultimi anni abbiamo riposizionato il nostro business seguendo una visione chiara, avvicinandoci ai nostri clienti finali tramite il Wealth Management, espandendo le nostre capability nei Private Asset e rafforzando il nostro Solutions business. Oggi queste aree di business pesano per oltre la metà dei nostri asset in gestione”. “Nell’anno si sono manifestati tre eventi degni di nota: il successo del lancio di Schroders Personal Wealth (la nostra joint venture con Lloyds Banking Group), l’avvio del trasferimento del mandato Scottish Widows a Schroders e la creazione di una posizione leader di mercato nell’impact investing e nella microfinanza grazie all’acquisizione di BlueOrchard”.