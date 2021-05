EuroQCI: indicato un consorzio di player digitali europei per progettare la futura rete Internet quantistica dell’UE

Alessandra Caparello 31 maggio 2021 - 11:28

MILANO (Finanza.com)

Progettare la futura rete europea di comunicazione quantistica, EuroQCI (quantum communication infrastructure), che consentirà la comunicazione ultrasicura tra infrastrutture critiche e istituzioni governative in tutta l’Unione europea. Questo l’obiettivo della Commissione europea che ha selezionato un consorzio di aziende e istituti di ricerca, guidato da Airbus, e di cui fanno parte Leonardo, Orange, PwC France e Maghreb, Telespazio (Leonardo 67%, Thales 33%), il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM).EuroQCI, si legge nella nota, integrerà le tecnologie e i sistemi quantistici nelle reti di comunicazione terrestre in fibra ottica e includerà un segmento spaziale che assicurerà una copertura completa in tutta l’UE e in altri continenti.Il piano a lungo termine prevede che EuroQCI diventi la base di un’Internet quantistica inEuropa, collegando computer, simulatori e sensori quantistici, attraverso reti quantistiche perdistribuire informazioni e risorse con una soluzione di sicurezza all’avanguardia. A impiegarla per primo sarà il servizio quantum key distribution (QKD), che trasmetterà le chiavi di crittografia attraverso canali di comunicazione quantistica sia su fibra ottica terrestresia su collegamenti laser spaziali. L’utilizzo di stati fotonici quantistici rende la chiave di distribuzione immune alle vulnerabilità, a differenza delle soluzioni attualmente impiegate.