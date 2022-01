Enel: la controllata Enel Green Power Colombia installa il 1° pannella fotovoltaico nel parco solare di La Loma

simone borghi 6 gennaio 2022 - 14:36

MILANO (Finanza.com)

Enel Green Power Colombia (EGPC), parte del gruppo italiano Enel, ha installato il primo pannello fotovoltaico (PV) nel parco solare di La Loma da 187 MW a corrente continua (DC).Attualmente, La Loma è il più grande parco solare fotovoltaico in costruzione in Colombia. Enel stima che completerà il montaggio di tutti i moduli fotovoltaici entro i primi quattro mesi del 2022, con la messa in servizio prevista nella seconda metà dello stesso anno.