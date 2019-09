Enel: concluso con successo l’aumento di capitale di Enel Américas

simone borghi 4 settembre 2019 - 10:58

MILANO (Finanza.com)

Si è concluso con successo l’aumento di capitale della controllata cilena Enel Américas per un ammontare complessivo pari a 3 miliardi di dollari USA, offerto in opzione ai soci e deliberato dall’assemblea straordinaria degli azionisti lo scorso 30 aprile.Tenuto conto delle azioni sottoscritte durante il primo e il secondo periodo di offerta in opzione ai soci, tale aumento è stato sottoscritto in misura complessivamente pari al 99,49%. A conclusione dell’operazione Enel aumenta la propria partecipazione al capitale di Enel Américas al 57,19% dal precedente 56,8%.