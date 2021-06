Criptovalute: El Salvador, presidente Bukele annuncia proposta di legge per legalizzare il Bitcoin

Laura Naka Antonelli 7 giugno 2021 - 13:05

MILANO (Finanza.com)

Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha annunciato una proposta di legge per fare in modo che il Bitcoin abbia corso legale nel paese.Se la proposta di legge passasse, El Salvador diventerebbe il primo paese al mondo a legalizzare la criptovaluta numero uno al mondo.Bukele ha fatto l'annuncio nel corso della videoconferenza Bitcoin 2021 di Miami dedicata alla moneta digitale, presentata come l'evento sul Bitcoin più importante della storia.Il presidente ha fatto l'annuncio precisando che El Salvador ha siglato un accordo con la società di portafogli digitali Strike, al fine di creare un'infrastruttura finanziaria moderna per il paese, attraverso l'utilizzo del Bitcoin."La prossima settimana - ha detto Nayib Bukele -invierò al Congresso una proposta per legalizzare il Bitcoin".La criptovaluta sale poco più dell'1% a $36.557; in rialzo anche l'Ethereum, che avanza di oltre il 4% a $2.831, il Ripple, che fa +3,30% a $0,96 circa, il dogecoin, che sale dell'1,42% a $0,3737.