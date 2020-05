Banca centrale Brasile taglia tassi al 3%. Pochi giorni fa il downgrade dell'outlook da Fitch

Laura Naka Antonelli 7 maggio 2020 - 08:02

MILANO (Finanza.com)

Banco Central do Brasil, la banca centrale del Brasile, ha tagliato i tassi dello 0,75% al 3%. Il taglio è stato superiore al -0,50% atteso dagli analisti.L'istituzione ha motivato la mossa con la contrazione economica in atto nel paese, superiore a quanto stimato, e ha aperto alla possibilità di ulteriori tagli in occasione della prossima riunione.Qualche giorno fa Fitch ha tagliato l'outlook da "stabile" a "negativo", annunciando di prevedere per il paese una contrazione del Pil pari a -4% nel 2020, a causa delle conseguenze del coronavirus sull'economia.Fitch ha confermato il rating "junk" a "BB-", stimando un deficit in rialzo fino al 13% del Pil per quest'anno.Le previsioni di Société Générale sono peggiori: gli analisti della banca francese prevedono una contrazione del Pil brasiliano pari a -7,4% nel 2020, oltre a un debito-Pil in crescita fino al 100% nel 2022.Gli ultimi dati hanno messo in evidenza che il rapporto debito-Pil relativo al mese di marzo è salito al 78,4% del Pil, vicino al record testato dal paese, pari al 79% dello scorso anno.