Argentina: Macri lancia misure anti-crisi, via il ministro dell'Economia

Valeria Panigada 19 agosto 2019 - 09:59

MILANO (Finanza.com)

Il presidente Mauricio Macri, in vista delle elezioni di ottobre, tenta di recuperare consensi con un pacchetto anti-crisi. Tra le misure varate, un aumento del salario minimo del 25% e il taglio delle tasse per le fasce più povere, oltre che un aumento degli assegni sociali. Un pacchetto che potrebbe mettere a rischio la promessa di equilibrio dei conti fatta al Fondo monetario internazionale in cambio del prestito da 57 miliardi di dollari.Contemporaneamente Macri ha annunciato l'uscita di scena del ministro dell'Economia, Nicolás Dujovne, in carica dell’inizio del 2017, e l'ingresso di Hernán Lacunza, dopo il crollo di settimana scorsa della Borsa argentina e del peso.