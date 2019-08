Amazzonia: presidente Bolsonaro rifiuta aiuto da 20 milioni di dollari offerto dal G7

Alessandra Caparello 27 agosto 2019 - 16:22

MILANO (Finanza.com)

Il presidente brasiliano Bolsonaro chiude la porta agli aiuti offerti dai grandi del G7. Il governo di Brasilia ha ribadito la propria decisione di non accettare l'aiuto di 20 milioni di dollari offerto dai paesi del G7 in occasione del vertice di Biarritz, come ha confermato Onyx Lorenzoni, capo di gabinetto del presidente Jair Bolsonaro."Grazie ma questi mezzi potrebbero essere utilizzati meglio per riforestare l'Europa", ha detto Lorenzoni. "Lo stesso Macron non arriva a evitare un incendio prevedibile in una chiesa che fa parte del patrimonio dell'umanità e poi vuol dare lezioni al nostro paese?". Intanto il ministro brasiliano della Difesa ha assicurato che gli incendi in Amazzonia sono "sotto controllo" dopo l'invio di 2500 militari e l'arrivo di piogge nella maggior parte delle regioni colpite dall'emergenza.