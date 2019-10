Airbus: maxi ordine da 300 aerei da parte degli indiani di IndiGo

Alessandra Caparello 29 ottobre 2019 - 17:16

IndiGo, compagnia aerea indiana low cost, ha ordinato 300 nuovi aeromobili da Airbus. Il costruttore di aerei europeo ha dichiarato che si tratta di uno dei più grandi ordini mai arrivati da un singolo operatore aereo.Tutti i nuovi aerei ordinati sono della gamma A320neo, con un mix di A320neo, A321neo e A321XLR. “Questa commessa costituisce un passo importante perché consentirà di rafforzare i collegamenti aerei in India, cosa che stimolerà la crescita economica e la mobilità” ha affermato Ronojoy Dutta. "Siamo lieti che IndiGo, uno dei nostri primi clienti di lancio per l'A320neo, continui a costruire il suo futuro con Airbus, rendendo Indigo il più grande cliente al mondo per la famiglia dell’A320neo", ha dichiarato Guillaume Faury, Amministratore Delegato di Airbus. Non è stato reso noto il prezzo effettivo della commessa.