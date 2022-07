Swiss Re: nel 2022 premi assicurativi sfondano quota 7mila miliardi di dollari

Il mercato assicurativo globale sarà in crescita sia nel 2022 che nel 2023, con l’ammontare totale dei premi che dovrebbe superare per la prima volta nella storia i 7.000 miliardi di dollari entro la fine di quest’anno.

Queste le stime del World Insurance Sigma pubblicato oggi dallo Swiss Re Institute.

Uno studio in cui si sottolinea che il combinato disposto di economia in rallentamento e inflazione elevata indebolisce la raccolta premi, con un aumento che nei prossimi due anni sarà, in termini reali e quindi depurato dagli effetti dell’inflazione, inferiore all’1,2% annuo. D’altro canto, l’incremento dei tassi d’interesse sosterrà la redditività del settore, grazie a rendimenti d’investimento più elevati. Jerome Haegeli, Capo Economista Swiss Re spiega: “in un contesto difficile il settore mostra vitalità, capacità di resistenza e di crescita e aver raggiunto i 7.000 miliardi di dollari di premi è un traguardo importante. Tuttavia, bisogna tenere d’occhio l’inflazione. Se questa aumenta, cresce anche il costo dei rimborsi per incidenti, catastrofi e per ogni tipo di sinistro. In ogni caso – aggiunge Haegeli – l’aumento dei tassi di interesse sosterrà la redditività degli assicuratori nel medio termine.”