Nuova Zelanda: banca centrale RBNZ alza tassi di 50 pb. Anche qui stretta anti-inflazione galoppante

La RBNZ, Reserve Bank of New Zealand, banca centrale della Nuova Zelanda, ha annunciato di aver alzato i tassi principali di riferimento di 50 punti base, dal 2% al 2,5%, in linea con le attese degli analisti.

Dal comunicato diffuso contestualmente al rialzo dei tassi è emerso che “la Commissione ritiene appropriato continuare a rendere più restrittive le condizioni monetarie, e dunque ad alzare il tasso di riferimento OCR fino al livello in corrispondenza del quale può essere sicura di riportare l’inflazione misurata dall’indice dei prezzi al consumo al livello target.

In Nuova Zelanda, il CPI viaggia al 6,9%, tasso record degli ultimi 32 anni.