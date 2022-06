Equity VS bond, Barclays: ‘Tina is Over. Rotazione verso obbligazioni, con timore recessione che supera paura inflazione’

TINA is Over. E’ quanto scrivono gli strategist di Barclays nel loro ultimo rapporto dedicato alla strategia da adottare sui mercati azionari, “Barclays_ Equity Strategy”. Gli strategist fanno notare che l’azionario ha fatto i conti con il de-risking ma non la capitolazione, che ha interessato invece i bond.

Ma ora TINA è finita (There is No Alternative), il che significa che “i bond offrono ora un’alternativa alle azioni”.

Di fatto, “la capitolazione è molto più avanzata nel reddito fisso (dall’inizio dell’anno i flussi in uscita sono ammontati a 200 miliardi di dollari), rispetto a quanto avvenuto nell’azionario (che anzi ha assistito a flussi in entrata del valore di 195 miliardi di dollari)”.

Detto questo, “visto che le preoccupazioni sulla crescita (timori recessione) stanno crescendo, fino a superare quelle sull’inflazione, si sta procedendo sui mercati alla ricopertura delle posizioni short sui bond”. E “con i prezzi delle obbligazioni che sono scesi da inizio anno nonostante le prospettive più deboli sulla crescita dell’economia, la performance relativa dell’equity appare troppo alta rispetto ai dati PMI/ISM. Questo significa – si legge nel report di Barclays – che, se l’attività economica continuerà a rallentare il passo e l’inflazione testerà il picco, gli investitori potrebbero allontanarsi dall’azionario e tornare sui bond”.