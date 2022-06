Barclays marketweight su borse europee rispetto a Wall Street. ‘Più convenienti e non solo’

Gli strategist di Barclays sono market weight sulle borse europee rispetto a Wall Street. Nell’analisi dedicata all’azionario “Barclays_ Equity Strategy”, gli strategist del colosso bancario britannico giustificano la loro view mettendo in evidenza le valutazioni dell’azionario europeo, che sono in termini relativi più convenienti dell’equity made in Usa. Negli Stati Uniti, inoltre, “la crescita delle valutazioni dei titoli azionari potrebbe essere messa a repentaglio, nel caso di continui rialzi dei tassi da parte della Fed”.