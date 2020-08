Warren Buffett ha compiuto 90 anni, mentre la sua Berkshire Hathaway fa shopping in Giappone

Laura Naka Antonelli 31 agosto 2020 - 07:50

MILANO (Finanza.com)

Warren Buffett, noto come l'oracolo di Omaha e come voce tra le più ascoltate dalla comunità internazionale degli investitori, sesto uomo più ricco del mondo, ha compiuto ieri, 30 agosto, 90 anni.Il colosso da lui fondato, Berkshire Hathaway, annuncia intanto nella giornata di oggi di aver acquistato una partecipazione lievemente superiore al 5% in ognuna delle società leader di trading in Giappone.Si tratta di Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui e Sumitomo Corp. Le quote acquisite hanno un valore all'incirca di $6,25 miliardi.Berkshire ha reso nota l'intenzione di detenere le partecipazioni nel lungo periodo, e di poterle aumentare anche al massimo del 9,9%, a seconda del valore delle quotazioni dei titoli.L'acquisizione delle quote è avvenuta nell'arco di 12 mesi, attraverso acquisti regolari effettuati presso il Tokyo Stock Exchange, la borsa di Tokyo.