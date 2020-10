Visco: 'durante presidenza italiana G20 ci assicureremo che misure anti-COVID non vengano ritirate troppo presto'

Laura Naka Antonelli 16 ottobre 2020 - 12:33

MILANO (Finanza.com)

Durante la presidenza italiana del G20 - che scatterà a partire dal prossimo 1° dicembre per tutto il 2021 -, discuteremo dell'importanza di "non ritirare troppo presto" le misure di emergenza lanciate per arginare la crisi innescata dalla pandemia del coronavirus COVID-19. Lo ha detto il governatore di Bankitalia Ignazio Visco, in un'intervista rilasciata a Bloomberg TV.Dobbiamo accertarci che queste misure "non vengano ritirate troppo presto nè nelle economie avanzate nè in quelle meno sviluppate".Il numero uno di Palazzo Koch ha anche detto che sarà necessario essere sicuri che "la politica risponda in modo adeguato" alla crisi in atto. "Dobbiamo accertarci che ci siano condizioni sicure per procedere all'exit di queste misure di emergenza", ha continuato.