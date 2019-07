Usa valutano dazi aggiuntivi su prodotti Ue per $4 mld. Su Cina, Trump: 'trattative già iniziate'

Laura Naka Antonelli 2 luglio 2019 - 07:31

MILANO (Finanza.com)

GliStati Uniti starebbero valutando dazi aggiuntivi sui beni dell'Unione europea per un valore di $4 miliardi. Dopo il G20 che si è svolto nel fine settimana a Osaka, in Giappone, il presidente Usa Donald Trump ha confermato invece nella giornata di ieri che le trattative commerciali con la Cina, che nel mese di maggio erano entrate in una fase di stallo, "sono già iniziate", a seguito dell'incontro che ha avuto con il presidente cinese Xi Jinping.