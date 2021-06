Usa-Cina: Joe Biden porta a 59 numero aziende cinesi in blacklist lanciata da Trump

Laura Naka Antonelli 4 giugno 2021 - 07:20

MILANO (Finanza.com)

Il presidente americano Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo che impedisce alle imprese americane di fare investimenti finanziari in 59 società cinesi, vicine alle ambizioni geopolitiche del governo di Pechino.Biden ha confermato ed esteso la linea del presidente Donald Trump, portando il numero di aziende cinesi da inserire nella blacklist a 59 dalle precedenti 31 aziende messe nel mirino dalla precedente amministrazione:"Questo ordine esecutivo - si legge nel comunicato della Casa Bianca - permette agli Stati Uniti di proibire - in un modo mirato e specifico - investimenti americani in società cinesi che minano la sicurezza o i valori democratici degli Stati Uniti e dei nostri alleati".Tra le 59 società messe in blacklist compaiono Aero Engine Corp. of China, Aerosun Corp., Fujian Torch Electron Technology e Huawei Technologies. Il divieto sarà effettivo a partire alle 12.01 am ET del prossimo 2 agosto.