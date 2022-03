Ucraina, PayPal sospende servizi di pagamento in Russia. La lettera al governo di Kiev

Laura Naka Antonelli 7 marzo 2022 - 07:10

MILANO (Finanza.com)

PayPal ha annunciato la sospensione dei suoi servizi di pagamenti in Russia, aggiungendosi all'ormai lunga lista di società multinazionali che hanno deciso di rompere i legami con il paese, in risposta all'invasione del'Ucraina."In base alle circostanze attuali, stiamo sospendendo i servizi di PayPal in Russia", ha annunciato Dan Schulman, ceo di PayPal, in una lettera inviata al governo ucraino. La lettera è stata pubblicata su Twitter dal ministro ucraino della trasformazione digitale, Mykhailo Fedorov, che ha fatto pressioni su vari colossi dell'hi-tech come Apple e Microsoft chiedendo loro di ritirarsi della Russia di Vladimir Putin. "Dunque ora è ufficiale - ha twittato Fedorov nella giornata di sabato - PayPal ha interrotto i suoi servizi in Russia, citando l'aggressione dell'Ucraina. Grazie @PayPal per il vostro sostegno!"