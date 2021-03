Turchia: nuovo governatore banca centrale Sahap Kavioglu umilia subito Erdogan

Laura Naka Antonelli 29 marzo 2021 - 08:10

MILANO (Finanza.com)

Il nuovo governatore della banca centrale della Turchia umilia subito il presidente Recep Tayyip Erdogan, che ha silurato il suo predecessore Naci Agbal, per aver osato alzare i tassi al 19%, al fine di combattere il tasso di inflazione del paese, volato al 15,61%.Sahap Kavioglu, scelto da Erdogan nella speranza di indurre la banca centrale a varare una politica monetaria più espansiva, ha fatto capire che un taglio dei tassi è tutto fuorché garantito, sottolineando che monitorerà il trend del tasso repo a una settimana, adottando così lo stesso strumento di Agbal per prendere le proprie decisioni sui tassi.La fuga dalla lira è continuata dopo il tonfo successivo alla (ennesima) decisione di Erdogan di licenziare un governatore di una banca centrale 'colpevole' di aver alzato i tassi in un paese in cui l'inflazione è galoppante.Nella sessione di venerdì, la lira ha continuato a scendere, perdendo fino a 8,09 nei confronti del dollaro, ed estendendo le perdite della settimana precedente a più del 10%.Il licenziamento del governatore è stato reso noto dal governo di Ankara con un decreto, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nella giornata di sabato 20 marzo, e che non ha dato alcuna spiegazione sul motivo del siluramento di Agbal.Kaviogli è diventato il quarto governatore della banca centrale della Turchia dal luglio del 2019.