Turchia: inflazione record al 54%. Lira perde il 47% nell'ultimo anno

Alessandra Caparello 3 marzo 2022 - 12:13

MILANO (Finanza.com)

Il tasso d'inflazione della Turchia raggiunge un nuovo livello massimo, al 54%, uno dei più alti degli ultimi vent’anni. La lira ha perso circa il 47% del suo valore nell'ultimo anno, in una caduta guidata dal rifiuto di Erdogan di aumentare i tassi mentre l'inflazione saliva costantemente.La turbolenza della valuta ha colpito duramente i turchi, poiché il valore dei loro stipendi è sceso e il costo della vita è aumentato drammaticamente. "L'inflazione rimarrà vicina a questi alti livelli fino agli ultimi mesi di quest'anno, ma la banca centrale e, soprattutto, il presidente Erdogan non sembrano avere interesse per gli aumenti dei tassi di interesse", come ha scritto Capital Economics.