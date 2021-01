Turchia: banca centrale conferma tassi al 17%

Daniela La Cava 21 gennaio 2021 - 13:24

MILANO (Finanza.com)

Banca centrale turca ferma sul fronte i tassi di interesse. In linea con le attese del mercato, l’istituto centrale turco ha confermato il tasso di interesse di riferimento (il repo a una settimana) al 17% nella prima riunione di politica monetaria dell'anno, impegnandosi a mantenerlo elevato per un "periodo di tempo esteso". Nel dettaglio, "il comitato di politica monetaria ha deciso di mantenere l'orientamento restrittivo per un periodo prolungato fino a quando forti indicatori non indicheranno un calo permanente dell'inflazione e della stabilità dei prezzi", si legge nella nota.