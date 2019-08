Trump usa bastone e carota con Huawei: estende limiti a restrizioni ma inserisce altre sue 46 affiliate in black list

Laura Naka Antonelli 20 agosto 2019 - 08:17

MILANO (Finanza.com)

Il caso Huawei si conferma simbolo delle tensioni commerciali tra gli Stati Uniti di Donald Trump e la Cina di Xi Jinping. L'amministrazione americana ha adottato la strategia del bastone e della carota: da un lato, ha esteso infatti di altri 90 giorni il permesso speciale accordato al colosso cinese di infrastrutture tlc per acquistare prodotti da società Usa specifiche.Huawei rimane tuttavia nella black list delle aziende a cui è impedito di avere rapporti commerciali con la Corporate America. Non solo. La proroga del permesso speciale è stata accompagnata dall'inserimento, nella lista nera, di altre società affiliate a Huawei, in tutto 46.Immediata la reazione del gigante cinese, che ha definito la mossa "ingiusta" e "dovuta a motivi politici".