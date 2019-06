Trump annuncia dazi del 5% su tutti prodotti Messico. Obiettivo: fermare immigrazione clandestina

Laura Naka Antonelli 31 maggio 2019 - 07:25

MILANO (Finanza.com)

Non solo Cina. La guerra commerciale globale lanciata da Donald Trump si intensifica anche contro il Messico. In un tweet, il presidente americano ha annunciato infatti che, a partire dal prossimo 10 giugno, imporrà dazi doganali del 5% su tutti i prodotti che gli Stati Uniti importano dal Messico. I dazi verranno imposti sui beni messicani, aggiunge Trump nel suo tweet, fino a quando il problema dei flussi degli immigrati clandestini in arrivo negli Usa non saranno fermati. I dazi diventano insomma un'arma contro l'immigrazione. Il presidente americano ha minacciato inoltre di alzare le tariffe fino al 25% entro il mese di ottobre se il problema dell'immigrazione clandestina non sarà stato risolto. Secondo gli esperti, la mossa di Trump rischia di far deragliare il nuovo accordo Nafta siglato tra gli Stati Uniti, il Messico e il Canada, ribattezzatoUnited States-Mexico-Canada Agreement, o USMCA.