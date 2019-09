Thyssenkrupp punta a cedere minoranza o maggioranza divisione ascensori, interesse di Kone

Laura Naka Antonelli 5 settembre 2019 - 07:52

MILANO (Finanza.com)

Fermento nel mondo degli ascensori. Focus non solo su un possibile deal tra la svizzera Schindler e Otis, controllata di United Technologies. Sempre il Sole 24 Ore, parla dell'obiettivo di Thyssenkrupp di "valorizzare la divisione ascensori"."Fino a ieri - scrive il quotidiano - si era parlato genericamente di Ipo o di cessione di quote, ora si è potuto apprendere, secondo quanto riferisce Reuters citando Handelsblatt, che il gruppo è intenzionato a cedere sul mercato la minoranza o la maggioranza della divisione". Scelta che "potrebbe comunque viaggiare in parallelo con una eventuale Ipo, che però non è più centrale nell'operazione. E alla porta, oltre ad alcuni fondi, c'è anche la finlandese Kone".