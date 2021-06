Tesla richiama più di 700 auto Model 3 prodotte nel 2019 e consegnate in Cina

Laura Naka Antonelli 3 giugno 2021 - 07:35

MILANO (Finanza.com)

Tesla sta richiamando 734 veicoli Model 3, prodotti nel 2019 e consegnati in Cina. E' quanto ha reso noto lo State Administration for Market Regulation, l'autorità governativa cinese di controllo sulla competizione nel mercato, sui monopoli, sulla proprietà intellettuale e la sicurezza dei medicinali, citando un piano di richiami lanciato dal colosso delle auto elettriche fondato da Elon Musk. Le auto avrebbero problemi alle cinture di sicurezza e alle gomme. Il titolo è sotto pressione in premercato, dopo aver ceduto il 3% nella sessione di ieri di Wall Street.