Tesla boom in Cina, vendite più che raddoppiate nel 2020: ora incidono per 1/5 sul totale

Laura Naka Antonelli 9 febbraio 2021 - 07:22

MILANO (Finanza.com)

Nel corso del 2020, le vendite di Tesla in Cina sono più che raddoppiate a $6,66 miliardi. L'ammontare rappresenta 1/5 circa di tutte le vendite di Tesla, per la precisione il 21% rispetto al totale di $31,54 miliardi.Forte è la crescita rispetto ai $2,98 miliardi di vendite realizzate in Cina dal colosso di Elon Musk nel 2019, il 12% circa rispetto al totale di quell'anno, pari a 24,58 miliardi.Gli Stati Uniti rimangono il mercato principale di Tesla: nel 2020 le vendite in Usa sono balzate del 20% a $15,21 miliardi, incidendo per quasi la metà del fatturato complessivo.