Tensioni Usa-Iran, Moody's: 'conflitto duraturo provocherebbe choc economici e finanziari'

7 gennaio 2020

MILANO (Finanza.com)

"Un conflitto duraturo (tra Stati Uniti e Iran, a seguito dell'uccisione del generale Qassem Soleimani ordinata da Donald Trump) avrebbe implicazioni diverse attraverso choc economici e finanziari, che peggiorerebbero in modo significativo le condizioni operative e di finanziamento". Così l'analista senior di Moody's, Alexander Perjessy, ha commentato l'escalation delle tensioni geopolitiche.Le ripercussioni, ha aggiunto l'analista, sarebbero avvertite dall'economia, con le tensioni che avrebbero effetti oltre i comparti delle banche ed energetico, colpendo anche altri settori come il turismo.In ogni caso "un conflitto protratto nel tempo avrebbe potenzialmente ripercussioni globali, in particolare attraverso gli effetti sui prezzi del petrolio".