Swiss National Bank e Bank of Japan pronte a tagliare ancora tassi già negativi

Laura Naka Antonelli 6 settembre 2019 - 07:07

MILANO (Finanza.com)

Le banche centrali di Svizzera e Giappone continuano a essere orientate verso una politica monetaria di tassi negativi. Thomas Jordan, numero uno della Swiss National Bank (SNK, banca centrale svizzera), ha detto chiaramente di "non sapere per quanto tempo i tassi svizzeri rimarranno al di sotto dello zero", aggiungendo che "i tassi negativi (in Svizzera sono tra i più bassi al mondo, pari a -0,75%, rispetto al -0,40% dei tassi sui depositi della Bce) sono necessari in questo momento".Intervistato dal Nikkei, Haruhiko Kuroda, governatore della Bank of Japan, ha detto chiaramente che "abbassare ulteriormente i tassi di interesse (al momento quelli di breve termine sono negativi a -0,1%) è sempre una opzione", anche se "le circostanze non sono peggiorate tanto da avallare nuove manovre espansive al momento".