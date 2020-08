Svolta Fed, Fugnoli (Kairos): 'tassi Usa non saranno alzati fino a inflazione al 3% per almeno due anni'

Laura Naka Antonelli 28 agosto 2020 - 12:06

MILANO (Finanza.com)

"La morale è che la Fed non alzerà i tassi dallo zero attuale fino a che l'inflazione non sarà stata per almeno un paio d'anni al tre per cento. Così Alessandro Fugnoli, strategist di Kairos, nella nuova edizione de 'Il Rosso e il Nero', newsletter finanziaria settimanale di strategia d'investimento, commenta le novità che sono state annunciate ieri da Jerome Powell, numero uno della Federal Reserve, in occasione dell'apertura dei lavori del simposio di Jackson Hole."Ci saranno quindi anni, i prossimi, in cui la Fed (econ lei molte altre banche centrali) faranno di tutto perché la liquidità e i titoli sicuri perdano il tre per cento di potere d'acquisto ogni anno (e in due anni fa già il sei). Per le borse e per l'oro, quindi, non siamo più alla rete disostegno (la put) delle banche centrali, ma a una molla che spinge verso l'alto. Spingerà verso l'alto, questa molla, anche l'economia globale? - si chiede Fugnoli - Certamente sì, anche se non sappiamo in quale misura. Alcuni commentatori hanno fatto notare che i nuovi obiettivi ufficiali della Fed non sono sostanziati dall'annuncio delle politiche atte a raggiungerli. È vero, ma è nello stile diPowell lasciare le cose nel vago per avere flessibilità. Non è quindi il caso di avere troppi dubbi sulla determinazione a reflazionare. Nei prossimi anni chi non reflazionerà abbastanza verrà mandato a casa e sostituito da qualcunoancora più reflazionista".