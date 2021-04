Superlega, JP Morgan: la banca USA finanziatrice del progetto di Juve & Co. fa mea culpa

Laura Naka Antonelli 23 aprile 2021 - 16:57

MILANO (Finanza.com)

JP Morgan fa mea culpa sulla sua decisione di partecipare al progetto della Superlega annunciato nella notte tra il 18 e il 19 aprile da 12 tra i maggiori club di calcio europei, tra cui le italiane Juventus, Milan e Inter. Progetto che è naufragato dopo 48 ore circa."Abbiamo chiaramente fatto male i nostri conti sul modo in cui questo accordo sarebbe stato accolto dalla comunità più ampia del calcio, e sulle conseguenze che avrebbe potuto produrre in futuro - ha detto una fonte della banca americana - Abbiamo imparato la lezione", ha aggiunto, stando a quanto riporta la Cnbc.JP Morgan aveva messo a disposizione finanziamenti a favore dei club di calcio partecipanti all'iniziativa per un valore di 3,5 miliardi di euro, allo scopo di finanziare spese per le infrastrutture e la ripresa dall'impatto della pandemia Covid-19.