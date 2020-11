Sony lancia PlayStation 5 due giorni dopo la nuova Xbox di Microsoft

Alessandra Caparello 12 novembre 2020 - 09:55

MILANO (Finanza.com)

Continua la battaglia tra Sony e Microsoft dopo che i giapponesi hanno lanciato la nuova console PlayStation 5, due giorni dopo l'uscita della serie Xbox della rivale americana.Sony metterà in vendita la sua console in due fasi: Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Corea del Sud, Stati Uniti, Canada e Messico da oggi mentre il resto del mondo, e in particolare l'Europa, dovrà attendere fino al 19 novembre. La PlayStation 5 sarà disponibile in due versioni: una "premium" a $ 499, e una "digital edition" a $ 399. dollari, 100 in più rispetto alla Xbox Series S.