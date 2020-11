Societè Generale: via 640 posti di lavoro in Francia

Alessandra Caparello 9 novembre 2020 - 10:28

MILANO (Finanza.com)

Circa 640 posti di lavoro in Francia verranno tagliati da Societè Generale che ha precisato che le uscite saranno su base volontaria. “Nel quadro dell'accordo sull'occupazione siglato nel 2019, Societè Generale manterrà tutti i suoi impegni di datore di lavoro responsabile per accompagnare ogni collaboratore favorendo la mobilità o avevano ricorso quando necessario a uscite volontarie”.I tagli riguarderanno in particolare la divisione di banca d'investimento e la sforbiciata interesserà anche le direzioni centrali, che includono tra le altre le risorse umane e la comunicazione.