Siria, Trump firma ordine esecutivo contro la Turchia, dazi su acciaio fino a +50%

Laura Naka Antonelli 15 ottobre 2019 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Il presidente americano Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo contro la Turchia, che implica l'aumento dei dazi sull'acciaio turco fino a +50% e la decisione di interrompere "immediatamente" le trattative commerciali con Ankara. Lo ha confermato nelle ultime ore il vice presidente Usa Mike Pence.Nel pomeriggio di ieri ora di New York, era lo stesso Trump che aveva annunciato su Twitter l'ordine esecutivo:"Quest'ordine consentirà agli Stati Uniti di imporre potenti sanzioni aggiuntive a coloro che potrebbero essere coinvolti in gravi violazioni dei diritti civili, ostacolando il cessate il fuoco, impedendo ai profughi di tornare a casa, rimpatriando a forza i rifugiati, o minacciando la pace, la sicurezza o la stabilità in Siria".