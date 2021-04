Singapore: banca centrale lascia politica monetaria invariata. Prima crescita Pil da esplosione pandemia

Laura Naka Antonelli 14 aprile 2021 - 07:13

La banca centrale di Singapore (Monetary Authority of Singapore -MAS-) ha annunciato di aver lasciato invariata la politica monetaria accomodante adottata, definendola appropriata, sia per l'outlook sull'inflazione, che a causa delle incertezze provocate sul trend dell'economia globale dalla pandemia Covid-19.Per la precisione, la MAS ha indicato che manterrà allo zero il valore mediano dell'oscillazione del Singapore Dollar Nominal Effective Exchange Rate (S$NEER).Contestualmente, le autorità di Singapore hanno diffuso i dati sul Pil, cresciuto nei primi tre mesi del 2021 dello 0,2% su base annua: si tratta della prima espansione dell'economia sud-asiatica dall'esplosione della pandemia.Il dato ha battuto le stime degli analisti intervistati da Reuters, che avevano previsto una flessione dello 0,2%.La MAS si è confermata inoltre più ottimista sul trend del Pil di quest'anno, prevedendo un rialzo nella parte superiore del range di crescita economica, compreso tra il 4% e il 5%.