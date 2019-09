Scandalo riciclaggio Danske Bank Estonia: trovato senza vita corpo ex AD Aivar Rehe

Laura Naka Antonelli 25 settembre 2019 - 13:42

MILANO (Finanza.com)

E' stato trovato morto l'ex numero uno di Danske Bank in Estonia, Aivar Rehe. La banca è al centro di uno scandalo per riciclaggio di denaro sporco da $220 miliardi, che ha, tra le altre cose, affossato le quotazioni del titolo in Borsa.Del banchiere si erano perse le tracce lunedì scorso, quando era stato visto uscire di casa con addosso una tuta nera da jogging.Proprio qualche ora fa, Bloomberg aveva riportato le dichiarazioni della polizia estone che, dopo aver setacciato la zona attorno all'abitazione del funzionario, aveva lanciato l'allarme sulla sicurezza dell'uomo, ritenendo "probabile" il pericolo di un suicidio.In particolare, il portavoce della polizia di Tallin Kristjan Lukk aveva riferito in una conversazione telefonica che le autorità locali avevano reso noto che le ricerche dell'uomo, avvenute nei pressi della sua abitazione di Tallinn, si erano concluse senza alcun esito e che dunque sarebbe stato opportuno decidere se "tornare nell'area o se cambiare tattica".Lukk aveva aggiunto che, molto probabilmente, la polizia sarebbe arrivata alla conclusione secondo cui "non avrebbe avuto senso" continuare le ricerche nell'area vicina all'abitazione di Rehe.Il corpo senza vita di Rehe, riporta Bloomberg in un altro articolo aggiornato, è stato trovato invece nei pressi della sua casa.Aivar Rehe è stato amministratore delegato di Danske Bank fino al 2015. Non era indagato.