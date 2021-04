Saudi Aramco, principe bin Salman: 'in trattative per cessione quota 1% a società leader globale mercato energetico'

Laura Naka Antonelli 28 aprile 2021 - 13:12

MILANO (Finanza.com)

L'Arabia Saudita è in trattative per vendere una quota pari all'1% del gigante petrolifero numero uno al mondo Saudi Aramco, controllato dallo stato, a "una società energetica leader nel mercato globale". E' quanrto ha detto il principe saudita Mohammed bin Salman in un'intervista rilasciata a un canale televisivo di proprietà del regno, stando alla traduzione fatta dal sito americano Cnbc."Non voglio fare nessuna promessa, ma c'è una discussione in corso per l'acquisizione di una partecipazione dell'1% da parte di una società leader del mercato energetico globale", ha detto bin Salman, in riferimento a Saudi Aramco,sbarcata nel dicembre del 2019 alla borsa di Riyad, sull'indice Tadawul, più di un anno fa.Il principe non ha fatto alcun riferimento al prezzo, ma ha detto che la società interessata all'1% proviene da un paese "molto grande". Saudi Aramco ha lanciato l'Ipo più grande al mondo a fine 2019, per l'appunto, collocando sul mercato l'1,5% delle sue azioni. Con il debutto, il colosso ha raccolto $25,6 miliardi: successivamente la società ha esercitato la "greenshoe option", vendendo altre 450 milioni di azioni e portando il valore totale dell'Ipo a $29,4 miliardi. Il governo saudita detiene una quota superiore al 98% del capitale di Aramco.