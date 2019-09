Saudi Aramco accelera di nuovo sull'Ipo, obiettivo sbarco in Borsa a novembre

Alessandra Caparello 25 settembre 2019 - 17:33

MILANO (Finanza.com)

Dopo vari tentativi potrebbe vedere la luce a novembre la tanto attesa IPO di Saudi Aramco. Il gigante petrolifero si sta riprendendo più velocemente di quanto si credeva dai recenti attacchi contro le due sue maxi raffinerie e, come riporta Bloomberg, potrebbe annunciare lo sbarco alla borsa di Riyad intorno al 20 ottobre, dicono fonti vicine.Il colosso guidato da Amin Nasser punta a una valutazione di almeno 2 trilioni di dollari, più del doppio di quella di Apple. La tempistica finale della vendita delle azioni e altri dettagli dipenderà dalle condizioni di mercato e dalla domanda degli investitori, hanno continuato le fonti. “Aramco sembra che stia facendo tutti gli sforzi per ripristinare la piena produzione il più presto possibile, sia per rassicurare i propri clienti sul fatto che è un fornitore affidabile, sia per evitare ritardi nella IPO", così Richard Segal, analista senior presso Manulife Asset Management. “La quotazione in un paio di mesi è realistica, partendo dal presupposto che i documenti siano pronti" continua l’esperto sottolineando che il colosso in merito ha avuto molto tempo per prepararsi.